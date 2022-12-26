عميد بلدية #الزاوية_الغرب عبد الكريم الأبح: الأهالي أغلقوا الطريق الساحلي عقب تص

عميد بلدية #الزاوية_الغرب عبد الكريم الأبح: الأهالي أغلقوا الطريق الساحلي عقب تصفية عائلة المواطن سالم عبدالمولى والوضع في المدينة سيئ للغاية.

– اليوم تم دفن الأب والأم وتم نقل الولد إلى #تونس بسبب حالته الحرجة والطفلة ما زالت تتلقى العلاج هنا.

– الزاوية مأوى للمجرمين الذين يأتون للزاوية الغرب للقتل والخراب.

– لا يوجد مديرية أمن أو وزارة داخلية أو دفاع ولا منطقة عسكرية قادرة على إلقاء القبض على المطلوبين.

– المجرمون الذين قاموا بجرائم القتل موجودون في منطقة #أبوصرة بالتحديد.

– المنطقة تحوي مجرمين من كل #ليبيا والمدينة تعيش حالة أكل القوي للضعيف.

– جريمة السبت ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وتوجد غيرها عشرات جرائم القتل.

– الدولة وكل أجهزتها الأمنية على علم بكل ما يحدث في الزاوية الغرب وتغض البصر عن كل شيء ولا حياة لمن تنادي.

– قضايا القتل في المدينة لم يتم التحقيق في أي منها أو القبض على القتلة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-26 01:46:57

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