الإعلامي أحمد السنوسي: – من أين أتي الدبيبة بالمال ! – علاوة الزوجة وعلاوة ال

الإعلامي أحمد السنوسي:
– من أين أتي الدبيبة بالمال !
– علاوة الزوجة وعلاوة الابناء ، الزيادات لرواتب كافة قطاعات الدولة، منح الزواج وغيرها ..
– لولا تغيير سعر الصرف لما إستطاع الدبيبة صرف كل هذه الاموال .
– لماذا استطاع الدبيبة صرف هذه الاموال ولم يستطع الذي قبله ؟
– لانه تصادف تعديل سعر الصرف و استلام الدبيبة للحكومة .
– باهي وين كانت تمشي كل هذه الأموال ؟
– كانت تمشي لبعض التجار اللي كانو ياخدو في الدولار ب 1.4 قرش “واللي قاعدين حالياً يتحكموا في المشهد السياسي غرباً وشرقاً وجنوباً ” .
– هل لكم أن تتخيلوا !
– دفعنا ثمن سكوتنا ثمانية سنوات، حرمنا فيها من علاوات وزيادات ونصبنا إمراطوريات تتحكم اليوم في مستقبلنا.
#ليبيا_24
2022-12-26 04:19:50
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