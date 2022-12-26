الإعلامي أحمد السنوسي: – من أين أتي الدبيبة بالمال ! – علاوة الزوجة وعلاوة ال

الإعلامي أحمد السنوسي:

– من أين أتي الدبيبة بالمال !

– علاوة الزوجة وعلاوة الابناء ، الزيادات لرواتب كافة قطاعات الدولة، منح الزواج وغيرها ..

– لولا تغيير سعر الصرف لما إستطاع الدبيبة صرف كل هذه الاموال .

– لماذا استطاع الدبيبة صرف هذه الاموال ولم يستطع الذي قبله ؟

– لانه تصادف تعديل سعر الصرف و استلام الدبيبة للحكومة .

– باهي وين كانت تمشي كل هذه الأموال ؟

– كانت تمشي لبعض التجار اللي كانو ياخدو في الدولار ب 1.4 قرش “واللي قاعدين حالياً يتحكموا في المشهد السياسي غرباً وشرقاً وجنوباً ” .

– هل لكم أن تتخيلوا !

– دفعنا ثمن سكوتنا ثمانية سنوات، حرمنا فيها من علاوات وزيادات ونصبنا إمراطوريات تتحكم اليوم في مستقبلنا.

#ليبيا_24

2022-12-26 04:19:50

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