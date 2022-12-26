في بيان شديد اللهجة.. قبائل ومدن وقرى المنطقة الجنوبية، تُحذر من المساس باللواء عبدالله السنوسي ورفاقه، أو تسليم أي منهم لـ #الولايات_المتحدة.

البيان: مجرد التفكير في تسليم عبدالله السنوسي ورفاقه، سيُدخل البلاد في حرب أهلية حقيقية، ومن يأذن بتسليمهم سيكون هدفًا للجميع.

ــ لن نقف مكتوفي الأيدي، ولن نقبل بأن يكون أبنائنا الأسرى والمخطوفين “اللواء عبدالله السنوسي، اللواء منصور ضو، اللواء عبدالله منصور، العميد وليد دبنون، الأستاذ أحمد إبراهيم”، ورقة مساومة في بازار الاستفراد بالحكم.

ــ تسليمهم أو تسليم أحدهم يعني أن سلامة الوطن وأمنه قد رحلت أيضًا، وعلى الليبيين التحرك لوقف هذه المهزلة، ورفض تسليم أبنائنا.

ــ خيارات الثأر والانتقام كثيرة، فغلق حقول النفط والغاز، أخف إيلامًا لكم.

ــ بعد اختطاف بوعجيلة المريمي، واعترافات الدبيبة باتفاقه مع الحكومة الأمريكية لفتح التحقيق في قضية #لوكربي، اتضح وجود صفقة قذرة بين الحكومة وجهات أجنبية تهدف لتسليم 11 مواطن ليبي، أولهم عبدالله السنوسي.

ــ السنوسي ورفاقه، ليسوا أبناء قبائلهم فقط، بل هم أبناء كل #ليبيا، وأبناء موسسة أمنية وعسكرية وطنية، وتسليمهم تفريط آخر في السيادة الوطنية التي ضحى من أجلها كثيرون.

ــ عبدالله السنوسي، ورفاقه من السجناء الشرفاء، تعرضوا للظلم وانتهاك حقوقهم، خلال سنوات الاعتقال التعسفي الجائر الظالم.

ــ لقد استنفذنا كل الأساليب السلمية، والتقينا بالجميع، وطالبنا بالإفراج عنهم، ولكن دون جدوى.

ــ ما تبقى من أمن وسلامة الوطن مرهون ببقاء عبدالله السنوسي ورفاقه في الوطن.

ــ على رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام، تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية، واتخاذ موقف شجاع يرفض تسليم الليبيين، ويُطالب باستعادة بوعجيلة مسعود، لأن سكوتهم يضعهم في قائمة المتورطين في الجريمة. #ليبيا_برس

2022-12-26 14:23:52

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