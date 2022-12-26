نجل اللواء عبدالله السنوسي: سنُغلق كافة المؤسسات الحيوية في الجنوب، حال عدم الإف

نجل اللواء عبدالله السنوسي: سنُغلق كافة المؤسسات الحيوية في الجنوب، حال عدم الإفراج عن السنوسي ورفاقه.

ــ هذا هو الإنذار الأخير، ونحذر كافة المؤسسات، حتى الهواء سنمنعه عنكم.

ــ الدبيبة ليس له شفافية ولا مصداقية بالنسبة لنا في الجنوب، فقد جربناه مرارًا وتكرارًا.

ــ نحن لا نستفيد منكم بشيء، وأنتم تُتاجروا بأبنائنا، وتبيعوا فيهم لأعدائنا، ولم يتبق لنا شيء.

ــ آخر زيارة لنا لعبدالله السنوسي كانت منذ شهر، وكانت هناك خطوات للتواصل هاتفيًا معه، لكنها لم تتم حتى الآن.

ــ الوضع الصحي لعبدالله السنوسي غير مستقر، رغم إجرائه 3 عمليات جراحية في القلب.

ــ نشكر كل من يحارب تسليم السنوسي في الداخل والخارج، وكل من يقف ضد عبد الحميد وإبراهيم الدبيبة.

ــ نُطالب أبناء #فزان والشرق والغرب، بأن يقفوا بجانبنا لأن هذه الحكومة لا يمكننا الوثوق بها. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-26 15:26:58

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