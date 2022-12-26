قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء جمعه، بعدد من المترشحين لل

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، خلال لقاء جمعه، بعدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية عن المنطقة الشرقية، إن مشروع المصالحة الوطنية ليس مرتبطًا بزمن محدد، وهو من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، مشيرا إلى أن مشروع المصالحة الوطنية ملك لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات.

#الحدث_الليبي