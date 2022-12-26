أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع موسّع، عقد في مقرّ ديوان المحاس

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع موسّع، عقد في مقرّ ديوان المحاسبة، لمناقشة خطة الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي، على ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه، كخطوة أساسية، تقاريرُ المصرف المركزي ووزارة المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.

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