حمّل المجلس البلدي بمدينة الزاوية، وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية مسؤول

حمّل المجلس البلدي بمدينة الزاوية، وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية مسؤولياتهم الكاملة في بسط الأمن وحماية المواطن وممتلكاته، مؤكدا على ضرورة الجاهزية والاستعداد التام لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمدينة، وذلك على اثر استهداف عائلة بالرصاص الحي من قبل مجموعة مجهولة، وهي الحادثة الأولى من نوعها رغم حوادث القتل التي شهدتها المدينة المدة الماضية.

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