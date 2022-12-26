عضو مجلس الدولة الاستشاري، موسى فرج: هناك توجه داخل مجلس الدولة برفض إعادة التوا

عضو مجلس الدولة الاستشاري، موسى فرج: هناك توجه داخل مجلس الدولة برفض إعادة التواصل مع مجلس النواب.

ــ الحل قد يكون في تجاوز المجلسين، إذا كان يصب في المصلحة العامة وعقد الانتخابات وتغيير الشخصيات التي تتصدر المشهد حاليًا.

ــ الأمر قد يتطلب الضغط لإبعاد الشخصيات التي كانت سببًا في تأزيم المشهد لتمسكها بطموحاتها المفرطة للبقاء في مواقعها.

ــ بيان عقيلة والمشري الأخير بخصوص إنشاء محكمة دستورية مصممة من قبل مجلس النواب، هدفه التحكم في قرارات القضاء، دون توافق وطني.

ــ عدم إلغاء مجلس النواب لقانون إنشاء المحكمة الدستورية، موقف مثبط ومخيب للآمال، وينم عن مدى الاستخفاف بما تواجهه البلاد من مخاطر التشظي واستمرار الفوضى.

ــ المشهد السياسي يشهد صفقات لها طابع شخصي وغير مقنع لتجاوز الانسداد الذي تواجهه البلاد. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-26 17:34:28

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