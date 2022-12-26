عقب تصفية عائلة المواطن سالم عبدالمولى وانتشار الجرائم.. عبد الكريم الأبح عميد ب

عقب تصفية عائلة المواطن سالم عبدالمولى وانتشار الجرائم.. عبد الكريم الأبح عميد بلدية #الزاوية_الغرب: الوضع سيئ للغاية وكل المؤسسات مغلقة نتيجة تدهور الوضع الأمني.

– المدارس صباح اليوم أبوابها مقفلة أمام الطلبة احتجاجاً على تردي الوضع الأمني.

– عقدنا اجتماعا مع مختلف الجهات في الزاوية من بينها الأمنية، وسمعنا منهم تطمينات بإيجاد حل سريع للوضع المحتقن.

– السلطات العليا في الدولة هي الجهة التي تستطيع القبض على الجناة الذين أطلقوا النار في منطقة الحرشة على مواطن وزوجته.

– الطفل المصاب نقل إلى #تونس لتلقي العلاج ووضعه حرج جداً، فيما استقر الوضع الصحي لشقيقته المصابة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-26 19:17:46

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