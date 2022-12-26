وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف :

– الولايات المتحدة الأميركية تسبّبت في دفع كثير من الدول إلى حافة الهاوية، مثل وقع لليبيا والعراق وأفغانستان.

– تدخل الولايات المتحدة في الدول التي تبعد عنها بعشرات الآلاف من الأميال، بدعوى التهديد،

أدى إلى مآس كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وأدى إلى مقتل ما يزيد على مليون مدني، ودفع بتلك البلاد إلى حافة الهاوية.

– ما نراه الآن من محاولات من جانب الولايات المتحدة للضغط على جميع الدول لاتخاذ موقف ضد روسيا، والانضمام للعقوبات ضدها، يجسد تنبؤات فرانسيس فوكوياما بـ«نهاية التاريخ» على أرض الواقع.

– التاريخ لا ينتهي، ولا توجد نهاية للتاريخ، الذي يتجه موضوعيا نحو عالم متعدد الأقطاب.

#ليبيا_24

2022-12-26 19:11:13

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