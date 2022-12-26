عاجل > خالد الزايدي محامي المترشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي لـ #المرصد : مصاد

عاجل > خالد الزايدي محامي المترشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي لـ #المرصد : مصادر بمجلسي النواب والدولة أبلغتنا بإقصاء موكلي من خوض الانتخابات الرئاسية .

الزايدي : الاقصاء تم بموجب المادة 99 المتعلقة بالاحكام القضائية التي تم الاتفاق عليها باجتماع جنيف في يونيو الماضي بين رؤساء مجلسي النواب والدولة .

⚡️تفاوض يجري الآن علي صيغة توافقية بشأن المواد الخلافية المتبقية كترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

⚡️المشري رفض ترشح سيف الاسلام في لقاءات مع وسائل الاعلام معبرًا عن أعتراضه و تخوفه الشخصي من دخوله السباق الانتخابي.

⚡️رئيس مجلس النواب أكد تعرضه لضغوط من دول كبري من اجل ادخال فقرة تؤدي الي اقصاء و استبعاد سيف الاسلام من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة .#ليبيا