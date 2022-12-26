خالد الزايدي محامي المرشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي: – مصادر بمجلسي النواب وا

خالد الزايدي محامي المرشح الرئاسي سيف الاسلام القذافي:
– مصادر بمجلسي النواب والدولة أبلغتنا بإقصاء موكلي من خوض الانتخابات الرئاسية .
– الاقصاء تم بموجب المادة 99 المتعلقة بالاحكام القضائية التي تم الاتفاق عليها باجتماع جنيف في يونيو الماضي بين رؤساء مجلسي النواب والدولة .
– تفاوض يجري الآن علي صيغة توافقية بشأن المواد الخلافية المتبقية كترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
– المشري رفض ترشح سيف الاسلام في لقاءات مع وسائل الاعلام معبرًا عن أعتراضه و تخوفه الشخصي من دخوله السباق الانتخابي.
– رئيس مجلس النواب أكد تعرضه لضغوط من دول كبري من اجل ادخال فقرة تؤدي الي اقصاء و استبعاد سيف الاسلام من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة
#ليبيا_24
2022-12-26 21:36:28
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