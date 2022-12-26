صور | إستمرار اغلاق طريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية احتجاجًا ع

صور | إستمرار اغلاق طريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية احتجاجًا على تردي الأوضاع الامنية في المدينة و تصفية عائلة سالم عبدالمولى برصاص مجهولين. #ليبيا #المرصد