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صور | إستمرار اغلاق طريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية احتجاجًا ع

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | إستمرار اغلاق طريق الساحلي الحرشة في #الزاوية بالسواتر الترابية احتجاجًا على تردي الأوضاع الامنية في المدينة و تصفية عائلة سالم عبدالمولى برصاص مجهولين. #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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