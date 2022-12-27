عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماجدة الفلاح: لا أثر قانوني لبيان عقيلة والمشري ولا ي

عضو مجلس الدولة الاستشاري، ماجدة الفلاح: لا أثر قانوني لبيان عقيلة والمشري ولا يحقق مطلب أعضاء مجلس الدولة.
– عدد كبير من الأعضاء يرون الاستمرار في تعليق التواصل مع النواب حتى يتراجع عن قانون استحداث محكمة دستورية.
– الأعضاء يرون أن استحداث تلك المحكمة يُشكل خطرًا على مستقبل البلاد والعملية الانتخابية.
– البيان الذي تناولته وسائل الإعلام ممهورا بتوقيع عقيلة والمشري لا أثر قانونى له ولا يحقّق مطلب أعضاء مجلس الدولة.
– الأعضاء صوتوا على تعليق التواصل مع النواب إلى أن يتم التراجع عن قانون المحكمة الدستورية المعيب أو يصدر حكم قضائي من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستوريته.
– المجلس يشهد احتقانا كبيرا حول ما قام به مجلس النواب من اعتداء على استقلالية القضاء بالتصويت على استحداث محكمة دستورية في #بنغازي.
– استحداث المحكمة الدستورية غير دستوري فهو يحرم المواطنين من حقّ الطعن في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس النواب.
– استحداث المحكمة الدستورية تعد صارخ على حقّ من حقوق المواطنة بنصّ الإعلان الدستوري. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-27 09:34:57
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