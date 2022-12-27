بالصور.. استقبال الأسرى المُحررين بمدينة الزاوية والذين تم استبدالهم باللواء طيار عامر الجقم

بالصور.. استقبال الأسري المُحررين بمدينة #الزاوية، والذين تم استبدالهم باللواء طيار بقوات #الكرامة #عامر_الجقم.

– عملية تبادل الأسرى بين قوات #الكرامة بقيادة خليفة #حفتر وقوة الإسناد الأولى #الزاوية بإمرة محمد #بحرون المُلقب بـ #الفار.

– حضر عملية تبادل الأسرى قيادات في #اللواء_444_قتال و #اللواء_111_مجحفل والقوة الرابعة للتأمين والدعم وآمر لواء #طارق_بن_زياد عمر #امراجع.

– تم الإفراج عن اللواء طيار عامر #الجقم، التابع لقوات الكرامة، ضمن اتفاقية تبادل أسرى بين المنطقتين الشرقية والغربية، بمنطقة #الشويرف.

ـ تم الاتفاق على الإفراج عن الجقم، مقابل 15 أسيرًا من بينهم العميد يحيى الأسطى من #درنة، والزروق حديد.

– الجقم، تم احتجازه لسنوات لدى آمر “قوة الإسناد الأولى” في #الزاوية المطلوب لـ #النائب_العام محمد سالم #بحرون، الشهير بـ”#الفار”.

ـ القبض على الجقم كان بتاريخ 7 ديسمبر 2019 بعد استهداف طائرته الحربية نوع ميج 23، بمنطقة #البرناوي جنوب مدينة الزاوية، وهبوطه مستعملًا مظلة النجاة.

ـ الجقم اعترف في تسجيل مرئي، في أول ظهور له، بعد القبض عليه، من سجنه بالزاوية، بقتل المدنيين.

ـ الجقم من مواليد 1950م، بمدينة #المرج، وقام #حفتر بترقيته، لرتبة لواء ليُصبح آمر سرب الميج، التابع لعملية الكرامة.

ـ الجقم مطلوب لدى المُدعي العام العسكري، بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

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