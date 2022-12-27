صور | مستشفى ” الأمراض الصدرية أبوستة ” في #طرابلس يعلق العمل بسبب عدم تسوية أوض

صور | مستشفى ” الأمراض الصدرية أبوستة ” في #طرابلس يعلق العمل بسبب عدم تسوية أوضاع الموظفين و شُح الامكانيات اللازمة لتشغيل المستشفى وخدمة المرضى . #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي، تعاقدها مع المدرب التونسي، لسعد الدريدي لقيادة د
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
تراجع للدولار وصعود اليورو والاسترليني..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 27 ديسمبر 2022)
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / المشهد
الدبيبة يواصل توزيع الرشاوى على المؤسسات لضمان ولائها ، والمفتي المعزول الصادق ا
تم النشر منذُ 26 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص: تبادل الأسرى خارج إطار العدالة، يُعتبر مباركة للاس
تم النشر منذُ 32 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
أضف تعليقـك