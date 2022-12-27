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صور | مستشفى ” الأمراض الصدرية أبوستة ” في #طرابلس يعلق العمل بسبب عدم تسوية أوض

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مستشفى ” الأمراض الصدرية أبوستة ” في #طرابلس يعلق العمل بسبب عدم تسوية أوضاع الموظفين و شُح الامكانيات اللازمة لتشغيل المستشفى وخدمة المرضى . #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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