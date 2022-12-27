صور | مستشفى ” الأمراض الصدرية أبوستة ” في #طرابلس يعلق العمل بسبب عدم تسوية أوض

صور | مستشفى ” الأمراض الصدرية أبوستة ” في #طرابلس يعلق العمل بسبب عدم تسوية أوضاع الموظفين و شُح الامكانيات اللازمة لتشغيل المستشفى وخدمة المرضى . #ليبيا #المرصد