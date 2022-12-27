محمد المنفي، خلال لقائه المندوبين الدائمين للجامعة العربية: المُهلة المُحددة لمج

محمد المنفي، خلال لقائه المندوبين الدائمين للجامعة العربية: المُهلة المُحددة لمجلسي النواب والدولة بخارطة الطريق “انتهت”.

ــ المجلس الرئاسي طرح مقاربته لحل الأزمة، بعد تعثر “النواب والدولة” في استكمال القاعدة الدستورية.

ــ الاستحقاق الانتخابي الهدف الأسمى لخارطة الطريق في #ليبيا.

ــ لابد من توافق مختلف الأطراف الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، خلال المرحلة المقبلة.

ــ نسعى للمصالحة الوطنية، باعتبارها الأساس لتحقيق الأهداف المرجوة، والتوافق حول قاعدة دستورية لعقد الانتخابات.

ــ الشعب الليبي مازال قادرًا على مجابهة التحديات عبر تحقيق المصالحة الوطنية. #ليبيا_برس

2022-12-27 14:36:10

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