الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية للتجاوب مع مبادرة المجلس الرئاسي، بشأن تسوي

الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية للتجاوب مع مبادرة المجلس الرئاسي، بشأن تسوية النقاط الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات.

ــ حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: الافكار التي طرحها المنفي تصب في اتجاه تسوية النقاط الخلافية، التي تحول دون تقدم الوضع السياسي إلى عقد انتخابات في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية.

ــ نأمل أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود لتحقيق جمع شمل الليبيين.

ــ ندعم كافة المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب #ليبيا.

ــ كلنا نعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها، ومنع الازدواجية، وتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب.

ــ المجلس الرئاسي يسعى بتحركاته إلى تحقيق الأهداف التي نتحدث عنها. #ليبيا_برس

2022-12-27 15:32:19

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