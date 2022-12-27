صور | جانب من مراسم ترقية المشير حفتر للواء طيار عامر الجقم إلى رتبة فريق و تعيي

صور | جانب من مراسم ترقية المشير حفتر للواء طيار عامر الجقم إلى رتبة فريق و تعيينه معاونًا لرئيس أركان القوات الجوية بحضور عدد من القيادات العسكرية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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