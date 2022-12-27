عاجل

صور|| وفد من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فرع #الجفارة، يزور معمر الضاوي آ

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

صور|| وفد من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فرع #الجفارة، يزور معمر الضاوي آمر الكتيبة 55 مشاة الموالي لباشاغا، في منزله.

ــ الزيارة تأتي للاطمئنان على الضاوي عقب عملية الاعتداء التي تعرض لها مؤخرًا أثناء تواجده في #تونس.

ــ الضاوي كان متواجدًا بمحل “حلاقة” بمنطقة #العوينة بتونس العاصمة.

ــ مجموعة من الجنسية التونسية يحملون أسلحة بيضاء وزجاجة بخاخ مخدر حاولوا اختطافه.

ــ الحراسات المرافقة للضاوي تمكنت من إفشال هذه المحاولة وتم القبض على الفاعلين وتسليمهم للأمن التونسي. #ليبيا_برس





2022-12-27 15:59:31

1672156771

عن مصدر الخبر

ليبيا برس

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك