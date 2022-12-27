قال المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو في تصريحاً خاص ل ليب

قال المستشار الاعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو في تصريحاً خاص ل ليبيا 24 ان المؤسسة بدأت بتنصيب منظومة SAP

بالتعاون مع شركة جوبتر المصرية

وذلك من أجل إيجاد رؤية كاملة وشاملة لجميـــع التعاملات المالية والتقارير والإجراءات والعمليات الاستثمارية على مستوى مجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار (LIA)

هذا واكد القريو ان تنفيذ برنامج SAP سيضمن الحصول على :

– تقارير موثوقة وذات جودة عالية وفقًا لافضل المعايير المحاسبية

– القدرة على الاطلاع وتحقيق الافصاح والشفافية

– توفير المعلومات وربط شامل للتقارير المالية لاكثر من 200 شركة بمنظومة واحدة

2022-12-27 15:54:37

1672156477