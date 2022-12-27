موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، يكشف حصول ملك الاعتمادات، محمد الطا

موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، يكشف حصول ملك الاعتمادات، محمد الطاهر عيسى، صاحب شركة الجيد، ومحمد الرعيض، مالك شركة النسيم، والداعم للدبيبة، على اعتمادات مستندية بقيمة 209 مليون دولار خلال عام 2022م.

ــ الموقع كشف في تقرير له، حصول ملوك الاعتمادات المستندية في #ليبيا، على اعتمادات بقيمة 8.7 مليار دولار، خلال عام 2022م، لاستيراد سلع غذائية.

ــ الموقع ذكر أن هذا المبلغ كبير جدًا، بالمقارنة بتأثير الحرب بين #روسيا و #أوكرانيا على ليبيا، ويُمثل 69% من إجمالي إنفاق ليبيا بالعملة الأجنبية لعام 2022م.

ــ الموقع سرد في تقريره أن الشركات الكبيرة في المنطقة الغربية، هي المستفيد الرئيسي من فتح مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات المستندية، وأن الشركات الغذائية والزراعية في #طرابلس، تحصلت على اعتمادات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.

ــ التقرير بيّن حصول محمد الرعيض على أكبر نسبة من الاعتمادات خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية 133 مليون دولار، وحصول محمد الطاهر عيسى على اعتمادات بقيمة 76 مليون دولار. #ليبيا_برس

2022-12-27 17:03:59

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