خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين بالجامعة في الق

خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين بالجامعة في القاهرة.. رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي:

– تحقيق المصالحة الوطنية ودعوة الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية كافة إلى الانخراط في مشروع المصالحة، يعدّ من أولويات وأهداف المجلس الرئاسي لمعالجة الأوضاع في البلاد.

– طرح المجلس الرئاسي مقاربة لحل الأزمة تنطلق من لقائه لمجلسي النواب والأعلى للدولة، بدعم من البعثة الأممية لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما والوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

– نؤكد ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية (5+5) لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي.

– نشهد خطوات متسارعة في ليبيا في ملف المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي، ولمسنا توافقا كبيرا من كل الأطراف الليبية في مسارات المصالحة الوطنية.

#ليبيا_24











2022-12-27 16:54:26

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