عاجل > مجلة جون أفريك الفرنسية : اطلعنا على وثيقة من حكومة الدبيبة تصف أبوعجيلة مسعود بالعقل المدبر للوكربي .

⚡️ الوثيقة أشارت إلى أن ضباط تابعين لحفتر كانوا قد عرضوا على ابوعجيلة مسعود قبل فترة المغادرة إلى #بنغازي قبل أن يجر من سريره و يُباع للأمريكيين .

⚡️ حكومة الدبيبة سعت لتعزيز مكانتها الدولية عبر الولايات المتحدة من خلال تسليم مسعود .

⚡️ ابوعجيلة خطفه غنيوة و سلمه للمشتركة و نقل الى #واشنطن مرورًا بمالطا ثم فرانكفورت بملامح قانونية غامضة .

⚡️ حكومة الدبيبة ستفعل أي شيء للبقاء في السلطة و من الممكن تسليم عبدالله السنوسي خلال أيام .

⚡️ سكان #طرابلس كانوا يضحكون على مصير أبوعجيلة و لم يخرج أحد للشوارع باستثناء عائلته . #ليبيا #المرصد (تقرير)