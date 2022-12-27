عميد بلدية #الزاوية_الغرب عبد الكريم الأبح: الحكومة ووزارتا الداخلية والدفاع يقي

عميد بلدية #الزاوية_الغرب عبد الكريم الأبح: الحكومة ووزارتا الداخلية والدفاع يقيمون الاحتفالات، ولم يفعلوا شيئًا، وكأن شيئًا لم يحدث في البلدية.

ــ الشوارع الرئيسة والفرعية لا زالت مغلقة من قبل المواطنين احتجاجًا على ما حدث، مُطالبين بتسليم من ارتكب جريمة تصفية عائلة المواطن سالم عبدالمولى

ــ الاجتماع الطارئ المنُعقد في بلدية الزاوية والذي ضم مكوناتها الاجتماعية والسياسية والعسكرية لم ينتج عنه شيء.

ــ الجميع يعرف من ارتكب هذه الأفعال، وأماكن وجودهم، ومن يحميهم ويُموّلهم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-27 18:58:23

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