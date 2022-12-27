عبدالمنعم المريمي ابن شقيق المواطن بوعجيلة مسعود: ساعات وتنطلق أول جلسة لمحاكمة عمي بمحكمة #واشنطن الفيدرالية.

– كلفنا محاميا لمتابعة القضية وسيكون حاضرا في جلسة اليوم بعد أن رفعت الجلسة الأولى بدون محام.

– المحامي أفادنا قبل أسبوع بنقل عمي للمستشفى وإرجاعه إلى السجن، ولم نتمكن من التواصل معه بعد ذلك.

– المحامي الذي يتولى القضية الآن أمريكي الجنسية وهو محام مؤقت.

– تواصل معنا فريق محاماة مشكل من نقابة المحامين في #بنغازي لمعرفة بعض تفاصيل القضية.

– لم تتواصل معنا أي جهة مسؤولة في الدولة وسبق لنا أن أعلنا رفضنا التعامل مع حكومة الدبيبة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-27 20:00:32

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