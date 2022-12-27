تدوينات | محمد بويصير المستشار المفصول من القيادة العامة : فى طريقي لإجازة عائلي

تدوينات | محمد بويصير المستشار المفصول من القيادة العامة : فى طريقي لإجازة عائلية على شاطئ الكاريبي ، أنا مواطن أمريكي باختياري وليس كما يقول الضعفاء ، اخترت هذا البلد الكريم لنفسي واطفالي واحفادى لأنه منحنى ما لم يمنحه لى مسقط راسي ( مصر ) ولا بلدى الثاني ( #ليبيا ) ولم أعد أخشى الحياة و المستقبل و صارت حياتي عملاً ومتعة بجودة تليق بي . #المرصد
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ليبيا مباشر
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