تدوينات | محمد بويصير المستشار المفصول من القيادة العامة : فى طريقي لإجازة عائلي

تدوينات | محمد بويصير المستشار المفصول من القيادة العامة : فى طريقي لإجازة عائلية على شاطئ الكاريبي ، أنا مواطن أمريكي باختياري وليس كما يقول الضعفاء ، اخترت هذا البلد الكريم لنفسي واطفالي واحفادى لأنه منحنى ما لم يمنحه لى مسقط راسي ( مصر ) ولا بلدى الثاني ( #ليبيا ) ولم أعد أخشى الحياة و المستقبل و صارت حياتي عملاً ومتعة بجودة تليق بي . #المرصد