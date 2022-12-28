فريق نقابة محامين #بنغازي للدفاع عن المواطن الليبي بوعجلية مسعود: خاطبنا كافة ال

فريق نقابة محامين #بنغازي للدفاع عن المواطن الليبي بوعجلية مسعود: خاطبنا كافة الجهات الرسمية في #ليبيا و #الولايات_المتحدة لتمكيننا من أداء عملنا.

– أي مقارنة لهذه الجريمة بأي جريمة داخلية أخرى مهما بلغت جسامتها في غير محله وموضعه.

– الجريمة موضوع البيان انتهكت السيادة الليبية بالكامل وفتحت أبواب التطاول علي كل الليبيين.

– ليبيا تعاني مند سنوات من فوضى عارمة وغياب سلطة موحدة كانت نتاجًا طبيعيًا للتدخل الدولي.

– تسليم بوعجيلة مسعود من قبل حكومة الدبيبة لجهة خارج حدود الولاية القانونية لـ #ليبيا للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن مخالف للقوانين.

– سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها.

– نطالب السلطات الأميركية بإعادة المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود المريمي لذويه.

– نطالب بالتعامل مع أي طلبات أمريكية تجاه بوعجلية المريمي في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي.

– خطف المواطن الليبي بوعجلية المريمي مخالف لكل القوانين الوطنية والأعراف الدولية والاتفاقية المبرمة بين ليبيا والولايات.

– خطف المواطن الليبي بوعجلية المريمي للولايات المتحدة صفقة مشبوهة بينها وبين الدبيبة أكدها الأخير في تصريحاته المتلفزة.

– نُحمل الدبيبة المسؤولية عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية من أضرار مادية ومعنوية تُلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.

– نطالب كل الجهات ذات العلاقة بضرورة مطالبتهم بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي المُختطف بوعجلية مسعود المريمي واعادته إلى أرض الوطن.

– نُحمل الأطراف المسؤولة عن خطفه واحتجازه المسؤولية القانونية الكاملة المترتبة عن هذا الفعل الخارج عن القانون.

– نُطالب مجلس النواب الليبي والنائب العام بمباشرة وتحريك دعوى جنائية على الفور ضد كل من تورط في اختطاف بوعجلية مسعود وتسليمه لجهات أجنبية.

– ما حدث بحق بوعجيلة مسعود جريمة خطف وحجز حرية إنسان دون سند من القانون وفقا لأحكام القانون.

– ليبيا دفعت تعويضات لأهالي الضحايا لإغلاق الملف ونصت بنود الانفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة على عدم فتح هذا الملف مجددآ وعدم الالتزام بهذه الاتفاقات يعد خرقًا للقانون الدولي.

– ليبيا دفعت مند سنوات ثمنًا باهظًا لجريمة لم تثبت عليها أمام قضاء محايد لكنها كانت مجبرة لإنهاء العقوبات المسلطة عليها.

– اليوم تعود الولايات المتحدة لفتح ملف لوكربي في محاولة جديدة لابتزاز ليبيا وفرض صفقات مشبوهة مع أطراف داخلية لكسب مصالح شخصية. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-28 01:55:39

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