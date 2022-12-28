فريق نقابة محامين #بنغازي للدفاع عن المواطن الليبي بوعجلية مسعود: خاطبنا كافة ال

فريق نقابة محامين #بنغازي للدفاع عن المواطن الليبي بوعجلية مسعود: خاطبنا كافة الجهات الرسمية في #ليبيا و #الولايات_المتحدة لتمكيننا من أداء عملنا.
– أي مقارنة لهذه الجريمة بأي جريمة داخلية أخرى مهما بلغت جسامتها في غير محله وموضعه.
– الجريمة موضوع البيان انتهكت السيادة الليبية بالكامل وفتحت أبواب التطاول علي كل الليبيين.
– ليبيا تعاني مند سنوات من فوضى عارمة وغياب سلطة موحدة كانت نتاجًا طبيعيًا للتدخل الدولي.
– تسليم بوعجيلة مسعود من قبل حكومة الدبيبة لجهة خارج حدود الولاية القانونية لـ #ليبيا للمثول أمام محكمة اتحادية في واشنطن مخالف للقوانين.
– سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها.
– نطالب السلطات الأميركية بإعادة المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود المريمي لذويه.
– نطالب بالتعامل مع أي طلبات أمريكية تجاه بوعجلية المريمي في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي.
– خطف المواطن الليبي بوعجلية المريمي مخالف لكل القوانين الوطنية والأعراف الدولية والاتفاقية المبرمة بين ليبيا والولايات.
– خطف المواطن الليبي بوعجلية المريمي للولايات المتحدة صفقة مشبوهة بينها وبين الدبيبة أكدها الأخير في تصريحاته المتلفزة.
– نُحمل الدبيبة المسؤولية عن كل ما يترتب على إعادة فتح هذه القضية من أضرار مادية ومعنوية تُلحق بالرهينة الليبي وبمصالح الشعب الليبي وسيادته.
– نطالب كل الجهات ذات العلاقة بضرورة مطالبتهم بالإفراج الفوري عن المواطن الليبي المُختطف بوعجلية مسعود المريمي واعادته إلى أرض الوطن.
– نُحمل الأطراف المسؤولة عن خطفه واحتجازه المسؤولية القانونية الكاملة المترتبة عن هذا الفعل الخارج عن القانون.
– نُطالب مجلس النواب الليبي والنائب العام بمباشرة وتحريك دعوى جنائية على الفور ضد كل من تورط في اختطاف بوعجلية مسعود وتسليمه لجهات أجنبية.
– ما حدث بحق بوعجيلة مسعود جريمة خطف وحجز حرية إنسان دون سند من القانون وفقا لأحكام القانون.
– ليبيا دفعت تعويضات لأهالي الضحايا لإغلاق الملف ونصت بنود الانفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة على عدم فتح هذا الملف مجددآ وعدم الالتزام بهذه الاتفاقات يعد خرقًا للقانون الدولي.
– ليبيا دفعت مند سنوات ثمنًا باهظًا لجريمة لم تثبت عليها أمام قضاء محايد لكنها كانت مجبرة لإنهاء العقوبات المسلطة عليها.
– اليوم تعود الولايات المتحدة لفتح ملف لوكربي في محاولة جديدة لابتزاز ليبيا وفرض صفقات مشبوهة مع أطراف داخلية لكسب مصالح شخصية. #ليبيا_برس (بيان)
2022-12-28 01:55:39
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