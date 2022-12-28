الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري: لا أثق في وعد الدبيبة بشأن عدم تسليم عبدا

الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الفيتوري: لا أثق في وعد الدبيبة بشأن عدم تسليم عبدالله السنوسي.

ــ رد الفعل والغضب الشعبي، من طريقة خطف بوعجيلة، هي السبب الرئيسي في تراجع الدبيبة وغيره عن تسليم السنوسي.

ــ أتحدى الجميع أن يُظهر دليلاً واحدًا أن #ليبيا لها علاقة بتفجير #لوكربي، فهذه كذبة كبرى، وثلاثة أرباع العالم يدركون هذا الأمر.

ــ تسليم بوعجيلة مسعود جريمة وعملية خطف، ولا يمكن اعتبار ما حدث إجراء قانوني سليم.

ــ تسليم بوعجيلة قرصنة وبلطجة أمريكية تتم عن طريق عملاء من داخل #ليبيا.

ــ الدبيبة أصدر حكمًا بإدانة بوعجيلة من دون علم بالقضية، وتم نقل هذه التصريحات للإعلام الأمريكي، وللمصادر القضائية الأمريكية، وهيئة المحلفين.

ــ تصريحات الدبيبة ستؤثر على قرار هيئة المحلفين، فلا يمكن أن يصدر الشخص الذي يمثل الدولة حكمًا مُسبقًا بشأن مواطن تابع له.

ــ المزعج والمؤلم أنه لم نسمع عن أي مسؤول في حكومة الدبيبة، ولا حتى رئيس مؤسسة أو مدير إدارة استقال احتجاجًا على اختطاف بوعجيلة مسعود.

ــ لديَّ معلومات بأن بوعجيلة حاليًا في المستشفى بأمريكا، لأنه فعليًا مريض. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-28 01:30:36

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