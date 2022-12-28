المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح: اتفاق عقيلة والمشري على القاعدة الدس

المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح: اتفاق عقيلة والمشري على القاعدة الدستورية جاء بعد ضغط دولي وخشية من الجانبين على فقدان منصبيهما.

– هناك تهديدات أطلقها مجلس الأمن وسفارات الدول الكبرى خلال الأيام الماضية في حال استمر الخلاف بين عقيلة والمشري.

– في حال فشل اجتماع عقيلة والمشري المتوقع منتصف الشهر المقبل سيكون هناك خيارات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

– من بين الخيارات المطروحة استغلال الرئاسي لمادة في الإعلان الدستوري تسمح له بحل النواب والدولة وتشكيل لجنة قانونية لاستصدار قاعدة دستورية.

– هناك خيار آخر تحدث عنه باثيلي في الغرف المغلقة يقضي بتشكيل لجنة جديدة للحوار السياسي.

– لجنة الحوار الجديدة ستصوت على إلغاء السلطة التشريعية من النواب والدولة وتُقر هي بنفسها قاعدة دستورية جديدة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-28 09:32:37

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