صحيفة “العرب” اللندنية: غياب التوافق بين مجلسي النواب والدولة يقود لاعتماد آليات بديلة.

ــ باثيلي قد يُكرر تجربة ستيفاني ويليامز بتشكيل ملتقى حوار، ويستبعد كامل أعضاء مجلسي النواب والدولة منه.

ــ الاحتمال الآخر أن يتولى المجلس الرئاسي حل “النواب والدولة”، بدعم دولي، ويتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشكل يتيح له وضع قاعدة دستورية وإصدارها بأمر رئاسي.

ــ الرئاسي سيجد صعوبات في إجراء الانتخابات لعدم امتلاكه قوة مسيطرة على الأرض.

ــ الخيارات المتاحة أمام المبعوث الأممي لإيجاد آليات بديلة ليست مثالية، لكن انتظار إجراء الانتخابات إلى ما لا نهاية أصبح عبثًا.

ــ ضغوط الأطراف الدولية على عقيلة والمشري لن تؤدي لإنجاز قاعدة دستورية وخارطة طريق للانتخابات، خاصة أن القرار ليس بأيديهما وحدهما.

ــ خليفة حفتر يُلوح بالحرب للضغط على عقيلة والمشري من أجل عدم استبعاده من الانتخابات، في ظل رفضه التنازل عن جنسيته الأميركية وعن منصبه العسكري.

ــ الدبيبة مُتمسك بأن تشرف حكومته على تأمين الانتخابات حتى ولو ترشح لرئاسة البلاد، ويضغط من أجل عدم اختيار رئيسي المجلسين لحكومة ثالثة جديدة.

ــ مرور عام على تأجيل موعد الانتخابات، يُشكل نكسة للشعب الليبي والمجتمع الدولي، رغم وعود أطراف عدة بإجرائها. #ليبيا_برس

2022-12-28 10:36:31

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