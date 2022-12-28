وكالة “سبوتنيك” الروسية، تؤكد ما انفردت به “ليبيا برس”، بوجود توافق مبدئي بين عق

وكالة “سبوتنيك” الروسية، تؤكد ما انفردت به “ليبيا برس”، بوجود توافق مبدئي بين عقيلة صالح وخالد المشري، بالسماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح في الانتخابات.

ــ سبوتنيك: بعض المواد الخلافية جرى التوافق عليها في وقت سابق خلال الاجتماعات التي جرت بين عقيلة والمشري.

ــ الجزء المُتعلق بترشح العسكريين بات أقرب لإقراره، ومن المحتمل التوافق على المواد الأخرى، وتأجيل بعضها للبرلمان الجديد ليفصل فيها ضمن مشروع الدستور الجديد.

ــ الاجتماعات المرتقبة بين “النواب والدولة” من المفترض أن تخرج بنتائج يتم إعلانها نهاية الأسبوع. #ليبيا_برس

2022-12-28 11:41:22

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