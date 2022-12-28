بعد الأحداث الأخيرة.. الطريق الساحلي بالزاوية مازال مغلقاً

أفاد مراسل ليبيا الأحرار، باستمرار إغلاق الطريق الساحلي بمنطقة الحرشة في الزاوية لليوم الثالث على التوالي، على خلفية اغتيال المواطن سالم عبد المولى وزوجته.

وذكر مراسل الأحرار، أن بعض الطرق الفرعية المحاذية للطريق الساحلي مغلقة أيضا، مشيرا إلى معاناة المواطنين في تحركاتهم اليومية عبر استعمال طرق زراعية ضيقة.

وتابع مراسل الأحرار، أن المنطقة المجاورة للطريق الساحلي تشهد شهد تحشيدات عسكرية، دون حدوث أي اشتباك مسلح أو إطلاق نار إلى الآن.

وأكد مراسل الأحرار، استمرار جهود مجلس الحكماء والأعيان بالمدينة، لإيجاد حل للوضع الراهن، مشيرا إلى أنهم استنكروا الحالة الأمنية المتردية بالمنطقة.

من جانبه، دعا المواطن جمال صالح عبدالمولى شقيق المواطن المغدور سالم صالح عبدالمولى في تصريحه للأحرار، إلى فتح الطريق وإنهاء الوضع الحالي، داعيا الحكومة إلى دعم مديريات الأمن.

وشهدت الزاوية مساء السبت جريمة راحت ضحيتها عائلة مكونة من 4 أشخاص، حيث توفي الأبوان بعد إطلاق الرصاص عليهما أمام إحدى المدارس في منطقة الحرشة.

ونقل الطفلان في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج أحدهما في تونس والآخر في إحدى المصحات بالمدينة، ولم تتضح أسباب الجريمة حتى اللحظة.

يذكر أن مدينة الزاوية وضواحيها شهدت الآونة الأخيرة ترديا في الوضع الأمني، نتج عنه حدوث عمليات قتل واندلاع اشتباكات مسلحة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار