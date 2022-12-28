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يستعد اتحاد الصناعة الليبية، لإقامة تظاهرة ومعرض “صنع في ليبيا” في دورته الثانية

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يستعد اتحاد الصناعة الليبية، لإقامة تظاهرة ومعرض “صنع في ليبيا” في دورته الثانية بالعاصمة النيجرية نيامي خلال الفترة من 6 حتى 11 مارس 2023م. وتهدف التظاهرة إلى الترويج والتعريف بالمنتجات الليبية في السوق النيجرية والأفريقية ومعرفة العلامات التجارية الليبية إقليمياً ودوليا كذلك زيادة العلاقات التجارية وتنيمه صادرات المنتجات والسلع الليبية إلى أفريقيا.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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