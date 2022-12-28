عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي: تبعات قرار #مصر بترسيم الحدود البحرية مع #ليبيا، ستكون شعبية وسياسية.

ــ يوجد أكثر من 3 ملايين مصري يعملون في ليبيا، وهناك عدد آخر يدخل بشكل غير قانوني، فليبيا تعتبر متنفس كبير لمصر.

ــ القرار المصري جاء تحت الضغط التركي والنزاعات الدولية على غاز المتوسط، والمقصود به هو الطعن في اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج والحكومة التركية.

ــ الكل يريد نصيبًا من كعكة الغاز في شرق المتوسط، وكلنا نشاهد طبيعة العلاقات المحتدمة بين #تركيا و #اليونان في هذا الشأن.

ــ #ليبيا هي الطرف الأضعف والخاسر من هذا القرار، والشعب الليبي مُستاء للغاية منه.

ــ مصر لم تُراعي الحالة الليبية، واستغلت ضعف الجانب الليبي بسبب الصراع السياسي وعدم وجود حكومة مركزية واحدة.

ــ ترسيم الحدود لابد وأن يتم بتوافق بين الدول، ولا يمكن للحكومة المصرية أن تتجاوز ذلك، وتقوم بترسيم الحدود من جانبها فقط. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-28 12:51:46

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