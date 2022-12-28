محمود عبد العزيز: الصادق الغرياني لن يسمح بمهاجمة حفل وليد اللافي عبر قناة التنا

محمود عبد العزيز: الصادق الغرياني لن يسمح بمهاجمة حفل وليد اللافي عبر قناة التناصح.

ــ ملتقى الإعلام الذي نظمه وليد اللافي لا يجعلنا ننسى أنه كان في مقدمة المعركة الإعلامية في فبراير.

ــ وليد اللافي قام بأمور وطنية لا يمكن نكرانها، ولعل أبرزها الهجوم على قناة النبأ بـ”الآر بي جي” وسط #طرابلس.

ــ تريدويني بعد ذلك أخرج لأسب وليد، لن يحدث ذلك أبدًا، فنحن لا نعمل بما يطلبه المشاهدون.

ــ أغاني المطربة أنغام حققت أكثر من 40 مليون مشاهدة، وهذا أمر يجب أن نتوقف عنه.

ــ سواء أنغام أو صابر الرباعي كلهم فنانين لهم ثقلهم، لكن لا ينبغي أن يصل الكلام لطعن في الشرف. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-28 14:02:19

1672236139