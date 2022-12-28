المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي:

– الطافش “الخائن والعميل” في مأزق كبير ويبحث عن إسناد من أي دولة فاعلة ليستمر في السلطة التنفيذية، وينفذ حاليا اكبر عملية مقاولات وبيع بالمجان لليبيا وما يمكن الإستفادة منه.

– لن يتردد لحظة في تسليم عبدالله السنوسي بل هو مستعد لنقل رُفَاة المجاهدين الشهداء “المتورطين” في مقاومة الإحتلال الأجنبي، وتلك الجثامين هي وسيلته للبقاء في السلطة.

– ناهيك عن الوعود الإقتصادية والاستثمارات الترويجية التي يقدمها وفي كل المجالات من أجل دعمه وإسناده ، والأكثر من ذلك بأن المفاوضات لا يقودها الطافش وحده بل كل تنظيم الأقربين .

#ليبيا_24

2022-12-28 14:50:47

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