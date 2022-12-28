صور | استمرار اقفال الطرق الرئيسية في الحرشة لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا ع

صور | استمرار اقفال الطرق الرئيسية في الحرشة لليوم الرابع على التوالي احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية في #الزاوية . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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