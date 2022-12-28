فتحي باشاغا خلال زيارته بلدية #الكفرة: إطلاق سراح عامر الجقم خطوة صحيحة نحو المص

فتحي باشاغا خلال زيارته بلدية #الكفرة: إطلاق سراح عامر الجقم خطوة صحيحة نحو المصالحة الوطنية.

ــ حكومتنا تُمثل وليّ الأمر لأنه تمت مبايعتنا، والأزمة حاليًا أن هناك خلاف سياسي مع حكومة أخرى شرعيتها دولية، لكن نحن نمثل الشرعية الليبية، والتي تُعد أقوى من الشرعية الدولية.

ــ ثروات #ليبيا كلها في الجنوب، والنظرة السابقة إلى الجنوب كانت غير جيدة، وحكومتنا ستبدأ بمعالجة المختنقات عبر عدة إجراءات بطريقة علمية بعد دراستها مع مؤسسات الدولة.

ــ أحذر من خطورة الوضع في الجنوب، وصيانة الطرق هناك مُكلفة جدًا، لكن الحكومة تتعهد بتنفيذها.

ــ أدعو كل الليبيين لضرورة الاستثمار والاستيطان في الجنوب، عبر تقديم الخدمات وإيجاد الحلول للمختنقات التي يعاني منها سكان هذه المناطق.

ــ الكفرة رمز تاريخي كبير للتصدي للعدوان والاحتلال الإيطالي، ورمز للجهاد، والانصهار والاندماج الوطني، ونريد أن تصبح منطقة حرة وعبور اقتصادي.

ــ يجب أن نتصدى لكل أنواع التمييز الذي تتعرض له الكفرة، ومناطق الجنوب الغربي لأنها مدن الرباط الأمامي والثغور ومكامن الثورات والطبيعة الصعبة.

ــ نسعى إلى تمكين الكفرة وبلدياتها من تسيير خدماتها وصيانة الطرق المؤدية لها، والتي تسبب تهالكها في مشاكل كبيرة تفاقمت مع استمرار الانقسام السياسي وإهدار إمكانيات الدولة. #ليبيا_برس

2022-12-28 15:29:31

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