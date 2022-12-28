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افتتح وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

افتتح وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الأول لأمراض الدم والأمراض النادرة تحت شعار “أثر المسح الوليدى بين الحاضر والمستقبل”، تستمر فعاليات المؤتمر ليومين الثلاثاء واليوم الأربعاء يهدف إلى التعريف بهذه الأمراض وطريقة الكشف المبكر عنه لتجنب مضعفاته عبر تقنيات حديثة وبناءا على دراسات وأبحاث أجرتها وزارة الصحة بالخصوص .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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