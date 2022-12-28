عضو مجلس النواب، صالح افحيمة: المنفي قد يتخذ خطوة حل “النواب والدولة” بحكم الأمر الواقع.

ــ المنفي يستطيع حل “النواب والدولة”، رغم عدم قانونية هذه الخطوة، وعدم امتلاكه هذه الصلاحيات.

ــ في #ليبيا لا توجد صلاحيات محددة، وكل الإجراءات المتخذة بما في ذلك الصادرة عن “النواب والدولة” لا تملك الشرعية الحقيقية.

ــ لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، طالما هناك إشكاليات قائمة، وعصا القانون مفقودة، والدولة ليست في يد الحكومة لتنفيذ الانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-28 17:07:45

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