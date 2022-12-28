عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص: – في حين تتعثر المصالحة الوطنية الرسمي

عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص:

– في حين تتعثر المصالحة الوطنية الرسمية في سرابيلها وتضيع منها البوصلة في سراديب ذات البين، تنطلق المصالحة الأهلية عفية بهية ويعود بالأمس عدد من المحتجزين لبيوتهم آمنين

– منذ أيام وبرعاية إيطالية رفرفت حمامة السلام بين الفرقاء في الجنوب

– أي خيبة أمل كبيرة في المؤسسات التي أنشئتها خارطة جنيف والتي عجز ولاة تنفيذها أن يكونوا في مستوى الأوراق ولو حتى بالنزر اليسير.

– العيب لم يكن في الخارطة التي لم تغفل عن الشاردة والواردة.

#ليبيا_24

2022-12-28 17:30:00

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