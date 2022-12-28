مصادرنا: المترشح الرئاسي محمد المنتصر هو الأقرب لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديد

مصادرنا: المترشح الرئاسي محمد المنتصر هو الأقرب لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة.

حظوظ المنافسين الاخرين من #مصراتة أحمد معيتيق وخالد الغويل ضعيفة مقارنة بالمنتصر.

حظوظ الأسماء المطروحة من #الزاوية و #طرابلس أيضًا ضعيفة مقارنة بالمنتصر.

الدول المتداخلة في الشأن الليبي ترى أن النزاع المصراتي بين عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا لا يُفض الإ عن طريق تنصيب شخصية من #مصراتة لرئاسة الحكومة.

المنتصر يحظى أيضًا بدعم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وكالة سبوتنيك الروسية أكدت أن المبعوث الأممي عبدالله باثيلي يستعد لإعلان خارطة طريق جديدة تتضمن تشكيل حكومة جديدة من قبل المجلس الرئاسي على أن يعتمدها البرلمان. #ليبيا_برس

2022-12-28 18:31:10

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