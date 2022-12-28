مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح: – اتفاق عقيلة صالح وخ

مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح:

– اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري، على القاعدة الدستورية جاء بعد ضغط دولي وخشية من الجانبين على فقدان منصبيهما.

– هناك تهديدات أطلقها مجلس الأمن وسفارات الدول الكبرى خلال الأيام الماضية في حال استمر الخلاف بين عقيلة والمشري، وفي حال فشل اجتماعهما المتوقع منتصف الشهر المقبل سيكون هناك خيارات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

– من بين الخيارات المطروحة استغلال الرئاسي لمادة في الإعلان الدستوري تسمح له بحل النواب والدولة وتشكيل لجنة قانونية لاستصدار قاعدة دستورية.

– هناك خيار آخر تحدث عنه باتيلي في الغرف المغلقة يقضي بتشكيل لجنة جديدة للحوار السياسي، والتي ستكون من مهامها التصويت على إلغاء السلطة التشريعية من النواب والدولة وتُقر هي بنفسها قاعدة دستورية جديدة.

#ليبيا_24

2022-12-28 18:00:01

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