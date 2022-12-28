وكالة الأناضول التركية: ليس أمام باثيلي إلا ملتقى حوار جديد أو أن يحل الرئاسي ال

وكالة الأناضول التركية: ليس أمام باثيلي إلا ملتقى حوار جديد أو أن يحل الرئاسي النواب والدولة حال عدم توافق عقيلة والمشري.

– #الولايات_المتحدة و #بريطانيا و #ألمانيا و #إيطاليا، دعمتا إمكانية إيجاد آليات بديلة إن لم يتمكن عقيلة والمشري من الاتفاق.

– بعد عام من تأجيل الانتخابات الرئاسية لم يتم تحقيق أي تقدم رغم أن كل الأطراف تطالب في العلن بضرورة إجرائها.

– مواقف الدول الأربع تُشكل دعما معنويا لباثيلي في دعوته لمجلس الأمن باستخدام آليات بديلة.

– #فرنسا لم تنضم هذه المرة للدول الكبرى الأربع في دعمهم لاستخدام آليات بديلة إذا لم يتمكن االنواب والدولة من التوصل لاتفاق.

– باثيلي حمل عقيلة والمشري بالاسم مسؤولية جعل البلاد رهينة لخلافاتهما في إحاطته أمام مجلس الأمن.

– هناك اتفاق بين الدول الأربع مع باثيلي لممارسة ضغط أكبر على عقيلة والمشري للتوصل لاتفاق.

– عادة ما كانت الدول الأربع إلى جانب فرنسا تصدر بيانات مشتركة عبر سفاراتها لدى ليبيا، لكنها هذه المرة فضلت أن تكون بياناتها منفصلة مع استخدام نفس الصيغة ما يبين أن مواقفها منسقة مسبقا.

– مرور عام على تأجيل موعد الانتخابات يُشكل نكسة جديدة للشعب الليبي والمجتمع الدولي رغم وعود أطراف عدة بإجرائها.

– حفتر عاد للتلويح بالعودة للحرب وقال إنه يمنح فرصة أخيرة ترسم من خلالها خريطة طريق وتجرى الانتخابات.

– مفاوضات النواب والدولة تركزت على تفاهمات على اختيار حكومة جديدة بدلاً من حكومتي الدبيبة وباشاغا واستكمال تقاسم المناصب السيادية ولو بشكل تدريجي.

– تكثيف الضغط على عقيلة والمشري لإنجاز قاعدة دستورية وخريطة طريق للانتخابات من المستبعد أن يحقق نتائج فعلية، خاصة وأن القرار ليس بأيديهما وحدهما.

– حفتر يلوح بالحرب للضغط على رئيس عقيلة والمشري من أجل عدم استبعاده من الانتخابات خاصة في ظل رفضه التنازل عن جنسيته الأمريكية ومنصبه العسكري.

– الدبيبة هو الآخر متمسك بأن تشرف حكومته على تأمين الانتخابات حتى ولو ترشح لرئاسة ليبيا ويضغط من أجل عدم اختيار حكومة ثالثة جديدة.

– تعارض مصالح القوى الفاعلة في ليبيا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سريع كما يأمل الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

– من المستبعد أن يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية بين عقيلة والمشري لنفس الأسباب التي أجهضت عدة مفاوضات سابقة.

– من المرجح أن يلجأ باثيلي بدعم من الدول الغربية لوضع آلية بديلة عن النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية واعتماد قوانين للانتخابات.

– لم يُعلن باتيلي شكل هذه الآلية لكن أمامه عدة خيارات بينها تكرار تجربة ويليامز عندما شكلت ملتقى الحوار من 73 عضوًا بينهم 26 من النواب والدولة.

– رغم نجاح ملتقى الحوار في توحيد السلطة التنفيذية والتشريعية، فإنه أخفق في الاتفاق على قاعدة دستورية بسبب شروط الترشح للرئاسة المفصلة على مقاس شخص بعينه.

– يُمكن لباثيلي استبعاد كامل أعضاء النواب والدولة من الهيئة المرتقبة لتحل محل السلطة التشريعية بغرفتيها.

– تشكيل ملتقى الحوار الجديد سيلقى معارضة من البرلمان الذي لن يتنازل عن سلطته بسهولة.

– الاحتمال الآخر، أن يتولى الرئاسي حل النواب والدولة بأمر رئاسي وبدعم دولي.

– الرئاسي سيتولى السلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يتيح له وضع قاعدة دستورية وإصدارها بأمر رئاسي.

– الرئاسي سيضع أيضًا قوانين الانتخابات والإشراف على تنفيذ وتأمين الاقتراع.

– الرئاسي سيجد صعوبات في إجراء الانتخابات لعدم امتلاكه قوة مسيطرة على الأرض.

– حفتر والدبيبة إذا تم استبعادهما من المشهد فلن يسمحا بإجراء الانتخابات.

– الخيارات المتاحة أمام باثيلي لإيجاد آليات بديلة ليست مثالية لكن انتظار إجراء الانتخابات إلى ما لا نهاية أصبح عبثا. #ليبيا_برس

2022-12-28 20:13:23

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