صور | عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية لعدد من المراف

صور | عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية ببلدية #الكفرة لبحث الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالبلدية وحلحلتها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)