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صور | عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية لعدد من المراف

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية ببلدية #الكفرة لبحث الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالبلدية وحلحلتها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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