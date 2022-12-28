صور | عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية لعدد من المراف

صور | عثمان عبدالجليل وزير الصحة بحكومة باشاآغا يجري زيارة تفقدية لعدد من المرافق الصحية ببلدية #الكفرة لبحث الإشكاليات التي تواجه القطاع الصحي بالبلدية وحلحلتها. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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