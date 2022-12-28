الصحفي محمود المصراتي يكشف عن زيارة سرية جديدة لإبراهيم الدبيبة إلى #لندن ضمن مح

الصحفي محمود المصراتي يكشف عن زيارة سرية جديدة لإبراهيم الدبيبة إلى #لندن ضمن محاولاته فتح ملف الجيش الجمهوري الأيرلندي.

المصراتي كشف أن المُخطط هو فتح الملف وحصول #بريطانيا على تعويضات من الأموال الليبية المجمدة لديها بقيمة 20 مليار دولار.

المصراتي كشف أن المقابل هو فك التجميد عن أموال علي الدبيبة والد إبراهيم وعم رئيس الحكومة وبقية حسابات العائلة المجمدة هناك.

أموال عائلة الدبيبة مجمدة في #بريطانيا بأمر قضائي منذ 2011 ضمن أكبر قضية اختلاس رفعها مكتب النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادي.

بناء على القضية أصدر الإنتربول نشرة حمراء بحق علي الدبيبة.

النائب العام عبدالعزيز الحصادي كان قد اغتيل بعد فترة وجيزة في #درنة عقب فتحه ملفات عائلة الدبيبة.

إبراهيم الدبيبة سبق ونسّق مع المحامي الأيرلندي، جايسون ماكيو، للتوسط لدى الحكومة البريطانية لدفع تعويضات من الأموال المجمدة في #بريطانيا.

الخارجية البريطانية كانت قد أكدت في بيان لها الشكوك المثارة حول وعود الدبيبة بتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي.

الخارجية البريطانية أكدت أن الدولة الليبية مسؤولة عن تقديم تعويضات خاصة عن أفعال نظام القذافي.

الخارجية البريطانية قالت: سنواصل الضغط على السلطات الليبية لمعالجة المسؤولية التاريخية للدولة الليبية عن دعم نظام القذافي للجيش الأيرلندي. #ليبيا_برس

2022-12-28 22:14:57

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