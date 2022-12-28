عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: توجد مادتان في القاعدة الدستورية ملك للم

عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة: توجد مادتان في القاعدة الدستورية ملك للمجموعات المسلحة في #ليبيا شرقًا وغربًا.
– توجد مادتان في القاعدة الدستورية لا يمكن وصول النواب والدولة لحل بشأنهما.
– المجتمع الدولي هو أساس المشكلة في ليبيا اليوم وتعوّدنا على تصريحاتهم غير الواضحة.
– بيانات المجتمع الدولي الأخيرة تهدف إلى سباق ماراثوني جديد ربما يستمر سنة أو أكثر.
– باثيلي أسوة بمن سبقه يجلس مع الأطراف ثم يخرج بمبادرة ربّما لا تُطبق أو لا تخرج أصلا.
– النواب والدولة اتفقا في فبراير الماضي على خارطة طريق وحل نهائي للقاعدة الدستورية.
– الاتفاق السابق الليبي الليبي وضع حلا لكل مشكلة في الدستور وأحالها إلى الشعب للاستفتاء.
– المجتمع الدولي قاد حوار #جنيف وانتهى بسلطة تنفيذية على أن يتم إنجاز المسارين التشريعي والأمني.
– عندما اجتمع أعضاء الحوار واتفقوا على آلية لقاعدة دستورية رفع المجتمع الدولي جلساتهم ولم يتواصل معهم إلى يومنا هذا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-28 22:50:15
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