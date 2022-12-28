البعثة الأممية: التقارير التي تتحدث عن تخطيط باثيلي للإعلان عن خارطةِ طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة زائفة.

– هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض حل وإنما تشجيع ودعم حل ليبي.

– ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا ، بما في ذلك نشر معلومات مضللة.

– باثيلي يُشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِ الأطراف الليبية.

– تفويض البعثة يتمثل في دعم الشعب الليبي لتحقيق هذه التطلعات.

– باثيلي يشجع جميع القادة على تكثيف جميع المبادرات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف في عام 2023. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-29 00:04:12

1672272252