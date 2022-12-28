البعثة الأممية: التقارير التي تتحدث عن تخطيط باثيلي للإعلان عن خارطةِ طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة زائفة.
– هذا النوع من الأخبار الكاذبة يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية وإحداث خلط بشأن دور البعثة الذي لا يتمثل في فرض حل وإنما تشجيع ودعم حل ليبي.
– ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تهدد الاستقرار الهش في ليبيا ، بما في ذلك نشر معلومات مضللة.
– باثيلي يُشدد على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِ الأطراف الليبية.
– تفويض البعثة يتمثل في دعم الشعب الليبي لتحقيق هذه التطلعات.
– باثيلي يشجع جميع القادة على تكثيف جميع المبادرات اللازمة للوصول إلى هذا الهدف في عام 2023. #ليبيا_برس (بيان)
2022-12-29 00:04:12
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