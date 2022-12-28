عاجل > النائب العام يأذن لمؤسسة النفط بالمضي في اجراءات فض شراكة الشركة الليبية الاماراتية للاستثمار .

مستند : قرار النائب العام جاء بعد بعد اطلاعه على كافة الاجراءات التي تضمن حق الطرفين في فض الشراكة بما يضمن حقوق الشراكة السيادية للطرف الليبي .

المؤسسة : الشركة تأسست عام 2008 و تتملك عقارات في طرابلس و بنغازي و الخمس و شحات و سوسة .

المؤسسة : نسعى لبناء مقرات جديدة تليق بالمؤسسة و الشركات التابعة لها .

المؤسسة : شركة البحر المتوسط المملوكة لنا اشترت 50% من الشركة الليبية الاماراتية و هي حصة الشريك الاماراتي.

المؤسسة : مصلحة الاملاك و مقيم مستقل قيموا الحصة بما يعادل اقل من ربع القيمة السوقية التي قيمت بها حصة الشريك الاماراتي و أقل من المبالغ التي سددها الشريك عند دخوله الاستثمار . #ليبيا #المرصد ( بيان + مراسلات )